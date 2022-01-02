Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hanke: Türkiye’de 2021 enflasyonu yüzde 91

Profesör Steve Hanke, Türkiye ekonomisini yakından takip eden yabancı iktisatçıların başında geliyor.







ABD’nin saygın üniversiteleri arasında yer alan Johns Hopkins’de öğretim üyesi olarak göre yapan ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Türkiye’de enflasyonu yüzde 91 olarak ölçtüğünü duyurdu.





Türkiye ekonomisini yakından takip eden ünlü ekonomist Prof. Dr. Hanke, kendisinin belirlediği enflasyon rakamının iktidarın açıkladığı rakamın dört katı olduğuna işaret etti. Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye’deki enflasyon rakamıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:





“Türkiye 2021’i yüksek enflasyon ile kapattı. Yılbaşı gecesi Türkiye’nin enflasyonunu yüzde 91 olarak ölçtüm. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuklaları tarafından ortaya konan resmi Kasım 2021 enflasyon oranının 4 katından fazla. Türkiye’nin enflasyonu ezmek ve ekonomik istikrarı sağlamak için bir #CurrencyBoard ‘ye ihtiyacı var.” dedi.











