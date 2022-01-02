Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hanke: Türkiye’de 2021 enflasyonu yüzde 91 /02 Ocak 2022 15:14

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hanke: Türkiye’de 2021 enflasyonu yüzde 91

ABD'li ünlü ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Türkiye'de 2021 yılında enflasyon yüzde 91 gibi yüksek enflasyonla kapattığını belirterek, , "Bu rakam resmi kurumların açıkladığı oranın dört katı" dedi.

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Profesör Steve Hanke, Türkiye ekonomisini yakından takip eden yabancı iktisatçıların başında geliyor.

ABD’nin saygın üniversiteleri arasında yer alan Johns Hopkins’de öğretim üyesi olarak göre yapan ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Türkiye’de enflasyonu yüzde 91 olarak ölçtüğünü duyurdu.

Türkiye ekonomisini yakından takip eden ünlü ekonomist Prof. Dr. Hanke, kendisinin belirlediği enflasyon rakamının iktidarın açıkladığı rakamın dört katı olduğuna işaret etti. Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye’deki enflasyon rakamıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Türkiye 2021’i yüksek enflasyon ile kapattı. Yılbaşı gecesi Türkiye’nin enflasyonunu yüzde 91  olarak ölçtüm. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuklaları tarafından ortaya konan resmi Kasım 2021 enflasyon oranının 4 katından fazla. Türkiye’nin enflasyonu ezmek ve ekonomik istikrarı sağlamak için bir #CurrencyBoard ‘ye ihtiyacı var.” dedi.


 

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