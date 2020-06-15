Ünlü ekonomist Türkiye raporunu yayınladı

Küresel ekonomide ‘V’ şeklinde bir toparlanma beklentisinde bulunan kuruma göre, resesyon beklenenden daha şiddetli ancak daha kısa olacak.







Independent Türkçe'nin aktardığına göre raporda, “Büyüme verileri ve politika eylemlerindeki yukarı yönlü son sürprizler dikkate alındığında V şeklinde toparlanma beklentimize güvenimiz arttı” dendi.





Türkiye’ye ilişkin beklentilerin de yer aldığı raporda, yıla güçlü başlamasına rağmen Türkiye’nin bu yıl yüzde 4,8 daralması bekleniyor.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamladığını belirterek, güçlü toparlanmaya şahit olunacağını ileri sürmüştü.





“Türkiye: Hassas bir Denge” başlığı altında yer alan değerlendirmede “Yüksek dış finansman ihtiyacı ve Döviz rezervlerindeki sert düşüş dikkate alındığında ekonominin sıkılaşan dış fonlama ortamına karşı kırılganlığını koruyacağını öngörüyoruz” denildi.





Türkiye ekonomisinin hem yurt içindeki kısıtlama önlemlerinden hem de yurt dışı talep düşüşünden çok etkilendiğinin vurgulandığı raporda, turizm de dahil olmak üzere hizmet sektörünün ağır yara aldığının altı çizildi.





Enflasyonun mayıs ayında kaydettiği yükselişin Merkez Bankası’nın daha fazla genişleme konusunda cesaretini kırmayacağının belirtildiği raporda şunlar kaydedildi:





TL’nin zayıflığından kaynaklı enflasyonist etki bekliyoruz ancak aynı zamanda düşük petrol fiyatları ve iç talepteki sert düşüşün hükümetin ithalat kısıtlamalarını dengelemesini bekliyoruz.





2020’de yıllık ortalama yüzde 10,6 enflasyon bekleyen kurum, ayrıca yıl sonuna doğu yüzde 7,6’ya gerilemesini bekliyor.





Raporda, “Gerçekleşen reel faizlerin gelişen piyasalar arasında en düşüklerden biri olmasına karşın, büyümeye ve gelecek reel faizlere odaklanmanın TCMB’nin faizleri bu yıl yüzde 7,50’ye kadar indirmesine olanak vereceğine inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.





Morgan Stanley Türkiye’nin bütçe açığının, yüksek harcamalar ve ekonomik daralma kaynaklı düşük vergi tahsilatı nedeniyle bu yıl yüzde 6,4’e yükselmesini bekliyor.





Morgan Stanley’nin raporunda “Genel olarak, ekonominin bu yıl hassas bir dengede durduğunu, yüksek dış borç ve döviz rezervlerindeki sert düşüş dikkate alındığında sıkılaşan dış fonlama ortamına karşı kırılgan olduğunu öngörüyoruz.” ifadeleri yer aldı.





Morgan Stanley’e göre küresel Kovid-19 resesyonundan çıkış V şeklinde gerçekleşecek. Resesyon ise beklenenden daha şiddetli ancak daha kısa olacak.





Küresel ekonominin nisan ayında dibi gördüğünü ve toparlanmanın daha fazla ivme kazanmasıyla mevcut resesyonun kısa süreli olacağı belirtildi.





Raporda ayrıca, “Kovid-19 resesyonunun beklenenden daha sert ama daha kısa sürmesini beklemeye devam ediyoruz” ifadesi kullanıldı.





Bankaya göre küresel büyüme seviyeleri, bu yılın son çeyreğinde Covid-19 öncesi seviyelere ulaşacak.





Covid-19’un küresel bir şok olmasına karşın, büyüme patikasının bölgeden bölgeye değişeceği vurgulandı.





Buna göre Çin bu yılın son çeyreğinde potansiyel büyüme rakamlarına dönecek.





Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde virüsün etkisinin daha geç ulaşması nedeniyle Çin dışında kalan gelişen piyasaların büyük bir ihtimalle sonraki bir aşamada toparlanacağı ifade edildi.





Kurumun 2020 büyüme beklentileri Çin için yüzde 2, gelişen piyasalar için eksi yüzde 1,6 oldu. Rapora göre, ABD’nin 2020’de yüzde 5,8 küçülmesini bekliyor.