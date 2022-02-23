Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü ekonomist Türkiye'nin doları tutmak için ne yaptığını açıkladı /23 Şubat 2022 15:26

Ünlü ekonomist Türkiye'nin doları tutmak için ne yaptığını açıkladı

Timothy Ash, attığı bir tweette dolara müdahale geldiğini iddia etti.

SHABER3.COM

Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ilginç bir Türkiye iddiasında bulundu. Ünlü ekonomiste göre, TCMB veya devlet bankaları tarafından 1 milyar dolarlık müdahale yapıldı.

Timothy Ash, attığı bir tweette dolara müdahale geldiğini iddia etti. Ash, “Bugün ya TCMB ya da devlet bankaları tarafından 1 milyar dolar kadar ağır döviz müdahalesinden bahsediliyor” dedi.


Konu ile ilgili olarak Merkez Bankası ve kamu bankalarından bir yalanlama gelmedi.


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