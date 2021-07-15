Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Ekonomisten enflasyon uyarısı /15 Temmuz 2021 16:18

Ünlü Ekonomisten enflasyon uyarısı

Türkiye’deki enflasyona sitem eden Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Enflasyon daha da artacak. Alım gücümüz daha da düşecek. Şimdiden geçmiş olsun” dedi ve tarih verdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon oranları açıklanırken yılsonu enflasyon beklentisi 17.53 olarak belirlendi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun da önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının artacağı yönündeki açıklamaları ülkenin ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çektiğini ortaya koydu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş Twitter paylaşımında “Bu satırları üzülerek yazıyorum” diyerek başladığı yazısında Türkiye’deki enflasyonun daha da artacağını ifade ederken yurttaşın alım gücünün daha da düşeceğini öne sürdü.

"BU SATIRLARI ÜZÜLEREK YAZIYORUM"
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından enflasyon oranlarına sitem ederek “Sonbaharda Enflasyon daha da artacak. Alım gücümüz daha da düşecek. Şimdiden geçmiş olsun…” diye yazı.

Özgür Demirtaş şunları yazdı:

"Bu satırları üzülerek yazıyorum: Geçmiş 10 yıldır tane tane anlattım. Enflasyonun her geçen gün artıp, alım gücümüzün her geçen gün düşeceğini Şu an çok kötü durumdayız. Ama maalesef, Sonbaharda Enflasyon daha da artacak. Alım gücümüz daha da düşecek. Şimdiden geçmiş olsun…"
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