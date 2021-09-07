Ünlü ekonomistten altın yorumu

Teknik analiz alanında Türkiye’nin ünlü ekonomistlerinden olan Tunç Şatıroğlu, ABD’deki Jacskon Hole toplantısı ve cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileriyle birlikte altın fiyatı beklentilerini söyledi.







Altın fiyatlarında son zamanlardaki düşüş ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra son bularak yükselişe geçti. Fed Başkanı Powelli, tahvil alımı konusunda yeterli iyimserliğin oluşmadığını belirtmesi, küresel piyasalarda doları düşürürken altın fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Jakcson Hole, toplantısından sonra piyasalar ABD’de tarafından açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Bu kanattan da altın fiyatını destekleyecek rakamlar duyuruldu.





Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam sayısında, ağustos ayı için 235 bin artış olduğu açıklanırken piyasarda bu beklenti 750 bin olarak bekleniyordu. Bu kritik veri sonrası da altın fiyatlarında kısmi bir yükseliş meydana geldi. Geçtiğimiz ay 1728 Dolar'a kadar düşen ons altın Jackson Hole ve tarım dışı istihdam verisi sonrası 1832 Dolar'a kadar yükseldi.





ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞLER HIZLANABİLİR





Son yaşanan fiyat hareketlerinden sonra altın piyasasını yakından takip eden teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu Twitter paylaşımında altın fiyatlarının teknik açıdan dirençle karşılaştığını mevcut 1832 Dolar seviyesindeki direncin aşılması halinde yükselişlerin hızlanacağını öne sürdü.





Şatıroğlu, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:





“Altın fiyatları beklediğim gibi 1832'ye kadar yükseldi ve dirençle karşılaştı. Ichimoku da buradan geçiyor. Hacim profili 1832'den sonrasında altındaki yükselişin daha hızlı olabileceğini gösteriyor. Buradaki direnç seviyesinin bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki haftada geçilmesini beklerim. Belki bir geri çekilme olursa alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlaması ihtimali 2022'ye kaldı. Gram altında ise AL konumuna geri dönmek için sabırla 490'ın üzerine çıkmasını bekliyorum.”