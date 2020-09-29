Ünlü ekonomistten lira yorumu: Sarsıcı!

TL’nin haftanın ilk günü yaşadığı sert değer kaybının üç sebebi olduğunu söyleyen Ash, Twitter paylaşımında, “Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmasının çok yavaş bulunduğunu ve Dağlık Karabağ ile Amerikan seçimlerine ilişkin endişelerin etkili olduğunu tahmin ediyorum” dedi.







"DÖRT YIL ÖNCE 3,5 LİRAYDI"





Sterlin'in 10 lirayı aşması karşısında bir yorum daha yapan Ash, "Dört yıl önce Sterlin/TL'nin 3,5 lira olduğu düşünüldüğünde gerçekten sarsıcı. Şu anda Türkiye'de herhangi bir İngiliz turisti olsaydı, büyük harcama gücüne sahip olacaklardı" ifadesini kullandı.





HANKE: FAİZLERİN DAHA DA YÜKSELMESİ GEREKEBİLİR





Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Bölümü’nden Profesör Steve Hanke de, enflasyonun düşürülmesi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının durdurulması için faiz oranlarının daha da yükseltilmesi gerekeceğini söyledi.







“Türkiye’nin şu anda yabancı rezerv kasası neredeyse bomboş" diyen Hanke, "Önümüzdeki birkaç aylık dönemde ödemesi gereken çok fazla borcu var. Cari açık da çok yüksek. Bunun sebeplerinden biri turizm gelirlerinin düşmüş olması. Cari açık Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın yüzde 4’ü. Bu çok yüksek bir oran” dedi.