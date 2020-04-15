Ünlü ekonomistten Erdoğan'a sert cevap

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) gitmemesinin "ahmakça" olduğunu ifade etti.







Ash şahsi Twitter hesabında şu sözleri sarf etti: "(Berat) Albayrak dış aktörlerden yardım alma ihtimali üzerinde durmadıklarını ifade etti. IMF ve (Amerikan Merkez Bankası) Fed'den bahsettiğini tahmin ediyorum. Bu aptalca duruyor, çünkü IMF'nin hızlı finans sağlama aracı hiçbir kondisyon olmadan verilen 6 milyar dolar anlamına gelebilir."







ERDOĞAN VE DAMADINDAN BENZER SÖZLER





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.





Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinin 58 milyar dolara kadar gerilemesi dolardaki tırmanışı hızlandırdı. Dolar 7 TL'nin eşiğine geldi. Euro da 7,50 TL'yi aştı.









Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yaptığı açıklamada, "Hiçbir uluslararası kurumdan destek istemeden süreci yönetiyoruz." demişti.





Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİADBaşkanı Simone Kaslowski, "Şimdi IMF, yine Fed ile işbirliği içerisinde, Fed’in doğrudan anlaşma yapmadığı ülkelere likidite sağlamak için yeni bir para takası mekanizması kuruyor. Bu alışkın olduğumuz tarzda bir IMF paketi değil. Borç da değil. Kısa vadede likidite sağlayacak bir takas." diye konuşmuştu.





TÜRKİYE, DOLAR HAVUZUNA ALINMADI





Fed, Koronavirüs salgını sebebiyle artan dolar talebine cevap vermek için Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile birlikte 14 merkez bankasına swap (dolar-yerel para birimi takası) havuzuna dahil etmişti.





Meksika ve Endonezya merkez bankalarına sunulan imkâna karşılık Türkiye, Fed'in dolar havuzunun dışında tutulmuştu.