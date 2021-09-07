Ünlü futbolcu darbe yapılan Gine'de mahsur kaldı

Gine ile Fas arasındaki Dünya Kupası Afrika Elemeleri karşılaşması, Gine'deki askeri darbe nedeniyle ertelenirken sınırların kapandığı ülkede birçok futbolcu mahsur kaldı.







Fas'la oynanacak mücadele için ülkesi Gine'ye giden Liverpool'un orta saha oyuncusu Naby Keita, yaşanan askeri darbe sonrası çıkış yapamadı.





Askeri darbe sonrasında Gine - Fas maçı ertelenirken ülkede ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.





26 yaşında orta saha oyuncusu, darbeden dolayı hava ve kara sınırlarının kapatılmasıyla ülkede mahsur kaldı.





Liverpool kulübü ise Keita'nın esir alındığı iddialarını yalanlarken İngiltere'ye dönebilmesi için temaslara başladı.





Liverpool kulübü, Keita ile iletişim halinde olduklarını, oyuncunun iyi olduğunu ve Liverpool’a güvenli bir şekilde getirmek için milli takım yetkilileriyle birlikte harekete geçtiklerini kaydetti.