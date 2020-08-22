Samanyolu Haber /Spor / Ünlü futbolcu Yunanistan'da gözaltına alındı! /22 Ağustos 2020 21:01

Ünlü futbolcu Yunanistan'da gözaltına alındı!

Yunanistan'da bir gece kulübünde karıştığı kavga sonrası gözaltına alınan İngiliz futbolcu Harry Maguire "polise vurduğu, küfür ettiği ve rüşvet teklif ettiği" iddialarıyla hâkim karşısına çıktı.

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"Dünyanın en pahalı savunma oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Manchester United’ın yıldızı Harry Maguire, takımının UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesinin akabinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatile çıkmıştı. 

Kardeşi ve arkadaşları ile gittiği eğlence mekânının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle gece yarısı kapanmasının ardından eğlencelerine minibüste devam etmek isteyen Harry Maguire, karakolluk olmuştu.

İNGİLTERE'YE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Bir gece gözaltında tutulan Harry Maguire bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. 

Harry Maguire’in tutukluluk halinin ise devam etmemesine karar verildi. Bunun üzerine 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere’ye dönme hazırlıklarına başladı.

YUNANİSTAN'DAN AYRILMASINA İZİN VERİLDİ

Harry Maguire 25 Ağustos Salı günü yeniden yargılanacak. Ülkeden ayrılmasına izin verilen yıldız futbolcuyu duruşmada avukatı temsil edecek.

Polis raporunda Harry Maguire ve üç arkadaşının polise saldırdığı ve hakaret ettiği yer aldı. 

Hatta içlerinden birinin, gözaltına alınmamak için polise rüşvet teklif ettiği belirtildi. Manchester United Kulübü konu ile ilgili bir açıklama yaptı. 

İddiaları reddeden Harry Maguire’in serbest bırakıldığının altı çizilen açıklamada, “Dava süreci devam ederken kulüp ya da futbolcunun yorum yapması doğru olmayacaktır.” denildi.

87 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Leicester City’de sergilediği performans ile dikkat çeken Harry Maguire, geçen sezon başı 87 milyon euro bonservis bedeli ile Manchester United’a transfer olmuştu. 

Harry Maguire, bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu durumunda.
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