Samanyolu Haber /Spor / Ünlü futbolcudan kötü haber:Tümör tespit edildi /19 Temmuz 2022 08:22

Ünlü futbolcudan kötü haber:Tümör tespit edildi

Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastian Haller'de testis tümörü tespit edildiği açıklandı.

SHABER3.COM

Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastian Haller için kulüpten açıklama geldi. 

Alman kulübü yaptığı bildirimde forvet oyuncusunda testis tümörü tespit edildiğini belirtti. 

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl yaptığı açıklamada; "Aldığımız haber hem bizim için hem Sebastian için şoke edici oldu. Sebastian'a en kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunuyorum. Umuyorum en kısa sürede tekrar buluşacağız. En iyi tedaviyi aldığından emin olacağız." dedi. 

Son idmanda kendisini iyi hissetmeyen forvet oyuncusu, kontrol amaçlı tetkiklerden geçirilmişti. Haller, hastalığı nedeniyle kulübün İsviçre kampından ayrıldı ve tedavi için Almanya'ya döndü.

Fildişi Sahili milli oyuncusu 6 Temmuz'da Dortmund'a Hollanda ekibi Ajax'tan transfer olmuştu. 
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