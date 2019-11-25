Ünlü futbolcunun Nazi selamı gafı!

Hollanda'da ırkçılığı protesto etmek için bütün lig maçları öncesi 1 dakikalık saygı duruşu kararı alınmıştı.





Hollanda ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden biri olan Marco van Basten, 23 Kasım Cumartesi günü oynanan Ajax-Heracles maçını, yayıncı kuruluş Fox Sports için yorumladı.





NAZİLERİN SLOGANIYDI: SIEG HEIL





Maç öncesi, muhabirin Herakles takımının Alman antrenörü Frank Wormuth ile Almanca yaptığı canlı mülakat sonrası, stüdyoda van Basten'in "Sieg Heil / Yaşasın Zafer" diye seslendiği duyuldu.





van Basten'in Nazilerin sloganını söylediği anların sosyal medyada yayınlanması tartışmalara sebep oldu.





Geçen hafta FC Den Bosch ile Exelcior takımları arasında oynanan Hollanda 2'nci Ligi (Eerstedivisie) karşılaşması sırasında Excelsior'un siyah renkli oyuncusu Ahmad Mendes Moreira'ya yönelik ırkçı tezahüratlar büyük tepki toplamıştı.





IRKÇILIĞA KARŞI 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU





Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), bu hafta Hollanda'daki bütün futbol liglerinde, maçlardan önce ırkçılığa tepki amacıyla 1 dakikalık saygı duruşu yapmasını kararlaştırdı.





Marco van Basten'in, saygı duruşundan birkaç dakika önce Nazi'lerle özdeşleşen bir sloganı dillendirmesi, ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.





BBC Türkçe’nin haberine göre Hollandalı eski yıldız, bu sözleri Muhabir Hans Kraay Jr'ın Almancası ile eğlenmek için sarfettiği belirterek, "uygunsuz bir şaka" diye yorumladı.





ÜNLÜ FUTBOLCU ÖZÜR DİLEDİ





Marco van Basten, kastı aşan sözlerinin çok sayıda insanı üzdüğünü söyleyerek, "Amacım kesinlikle insanları üzmek değildi, bu sebeple özür dilerim." dedi.





Fox Sports kanalı da van Basten'in yorumunun uygunsuz olduğunu vurgulayarak özür açıklaması yaptı.





Hollandalı ünlü futbol adamının sözleri, Alman medyasında da geniş yer buldu. Das Bild gazetesi, van Basten'in sözlerini "Skandal" manşetiyle duyurdu.





DER SPİEGEL: YANLIŞ YOLA SAPTI





Gazeteye göre van Basten'in sözleri, ırkçılığa karşı verilen mücadeleyi gölgeledi.





Der Spigel dergisi futbol dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Hollandalı eski yıldızın, Nazi selamı ile yanlış bir yola saptığını yazdı.





İsrail Belge ve Bilgi Merkezi'nden (CIDI) yapılan açıklamada ise, bu sözler nedeniyle van Basten'in "Nazi sempatizanlığı" ile suçlanamayacağı vurgulandı.





Açıklamada, "pireyi deve yapmak yerine", bu sözlerin yanlış olduğunun açık bir şekilde anlatılması gerektiği belirtildi.





Marco van Basten, 280 resmi maçüa 218 gol kaydetmişti.





AJAX VE HOLLANDA MİLLİ TAKIMINDA FIRTINA GİBİ ESMİŞTİ





Hollanda ve dünya futbolunda, tüm zamanların en iyi forvet oyuncularından bir olarak gösterilen Marco van Basten, Ajax ve İtalya'nın Milan takımlarının yanı sıra, 1980 ve 1990'lı yıllarda Hollanda milli takımının da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı.





Sakatlığı sebebiyle 1993 yılında 28 yaşındayken profesyonel futbol hayatına veda eden van Basten, toplam 280 resmi maçta 218 gol kaydetti.





Van Basten, AZ, Heerenveen, Ajax ve Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü de yaptı.