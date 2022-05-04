Samanyolu Haber /Spor / Ünlü futbolcuya 4 yıl hapis ve 12 yıl uzaklaştırma /04 Mayıs 2022 17:49

Ünlü futbolcuya 4 yıl hapis ve 12 yıl uzaklaştırma

Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Santiago Mina'ya 2017'de bir kadına cinsel istismar suçlamasından dolayı 4 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

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İspanya'da forma giyen Santiago Mina'nın hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Söz konusu cezaya konu olan olayın ise Haziran 2017'de bir kadına cinsel istismar suçlaması olduğu aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İspanya'nın güneyindeki Almeria Mahkemesi, Haziran 2017'de bir kadına cinsel istismar suçlamasından dolayı, Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Santiago Mina'ya 4 yıl hapis cezası verdi.

4 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Santiago Mina ile futbolcu arkadaşı David Goldar hakkındaki cinsel taciz ve istismar suçlaması davasında kararını açıkladı.

Almeria'nın Mojacar ilçesinde 18 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olaydan dolayı, Mina'ya 4 yıl hapis, 50 bin avro tazminat ve 12 yıl boyunca mağdur kadından en az 500 metre uzak durma cezası verilirken, şu anda İbiza takımında oynayan Goldar ise beraat etti.
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