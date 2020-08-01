Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Gazeteci Mithat Bereket’in son halini kardeşi paylaştı! /01 Ağustos 2020 16:03

Ünlü Gazeteci Mithat Bereket’in son halini kardeşi paylaştı!

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Mithat Bereket'in son halini medya yapımcısı kardeşi Özer Bereket sosyal medya hesabından paylaştı. Yürüme, denge ve konuşma problemleri yüzünden mesleğine ara veren Bereket'in son hali sevenlerini üzdü.

SHABER3.COM

Televizyon habercisi ve Belgeselci Mithat Bereket'in yaşam kalitesi mücadele ettiği hastalığı yüzünden bir hayli kötüleşti. Bereket'in son halini yapımcı kardeşi Özer Bereket paylaştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı hakkında açıklamada bulunan duayen gazeteci, “Bir süredir rahatsızlığımdan dolayı sizlerle birlikte olamadım. Yürüme, denge ve konuşma problemleri beni sizlerden ayırdı. Sonuçta ölmedim ama, dostlarımın, akrabalarımın ve özellikle de kardeşimin sayesinde ayakta kalmayı başardım…” ifadelerini kullanmıştı.


MİTHAT BEREKET KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 10 Ekim 1966, Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji (1984) mezunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudu. Lise yıllarında basketbol oynadı ve bu spor dalında millî takım oyunculuğuna kadar yükseldi.


Üniversitelerarası değişim programı ile bir yıl Amerika'da Stanford Üniversitesinde eğitimini sürdürdü. Üniversite öğrenimi sırasında Milliyet gazetesinin açmış olduğu yarışmalarda ödüller aldı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu ve İngiltere'de Lancester Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Kıbrıs” konulu yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı dönemde BBC'de televizyon muhabirliği kurslarına katıldı. Aynı üniversitede “Köktendinci Hareketler” konusunda doktora yaptı.

1990 yılında “32. Gün” dış haberler muhabirliği ile başladığı meslek hayatını aynı programda dış haberler editörü olarak sürdüren Bereket, Milliyet gazetesinde de çalışmalarına devam etti. Ayrıca, 1997-98 yıllarında Best FM'de “Sesli Gazete” programını hazırladı. Hazırlayıp sunduğu “Pusula” haber programı 1995 yılında Kanal D'de, 1996 yılında Star TV'de yayımlandı. 1999 yılından itibaren NTV'de ekrana geldi.

Özellikle Güneydoğu sorunu ve PKK, Bosna-Hersek'te savaş, Ortadoğu sorunu ve siyasal İslâm konularındaki çalışmalarıyla tanınan Mithat Bereket, NTV'de Dış Haberler koordinatörü olarak görev yaptı. Ayrıca, bazı önemli olaylarda ana yorumcu olarak yer aldı. Serbest gazeteci ve savaş muhabiri olarak dünyanın birçok ülkesinde bulundu. Aralarında Mandela, Butto, Kaddafi, Barzani, Talabani, Rabin, Perez, Arafat'ın da olduğu birçok lider ve devlet adamıyla röportajlar yaptı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü Gazeteci Mithat Bereket’in son halini kardeşi... Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:38