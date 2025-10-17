Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü gazeteciye bombalı suikast girişimi! /17 Ekim 2025 14:02

Ünlü gazeteciye bombalı suikast girişimi!

İtalya'da tanınmış gazeteci Sigfrido Ranucci'nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Hükümet saldırıyı "demokrasiye saldırı" olarak niteledi.

SHABER3.COM

İtalya'da ünlü araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci'ye ait araca, Roma yakınlarındaki Pomezia'da gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Ranucci'nin sunuculuğunu yaptığı RAI televizyonundaki "Report" programının açıklamasına göre, patlama yalnızca gazetecinin otomobilini değil, ailenin diğer aracını ve komşu evi de hasara uğrattı.

Programın X platformundaki açıklamasında "Patlamanın gücü o kadar büyüktü ki, o anda oradan geçen biri olsaydı hayatını kaybedebilirdi" denildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıyı sert bir dille kınadı. Saldırıyı "ciddi bir gözdağı eylemi" olarak nitelendiren Meloni, mesajında, "Bilgi özgürlüğü ve bağımsızlığı demokrasilerimizin vazgeçilmez değerleridir. Bu değerleri savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise gazetecinin güvenliğinin "en yüksek seviyeye" çıkarıldığını açıkladı. Piantedosi, saldırıyı "yalnızca kişiye değil, aynı zamanda basın özgürlüğüne ve demokrasimizin temel değerlerine yönelik korkakça ve son derece ciddi bir eylem" olarak tanımladı.

RAI’de yayınlanan "Report" programı, İtalya’da organize suç, yolsuzluk ve siyasi ilişkileri konu alan derinlemesine araştırma haberleriyle tanınıyor.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, İtalya basın özgürlüğü sıralamasında dünya genelinde 49’uncu sırada yer alıyor. RSF'nin son raporunda "Organize suç ve yolsuzluk üzerine çalışan gazeteciler sistematik biçimde tehdit ediliyor, zaman zaman fiziksel saldırılara uğruyor" ifadeleri yer aldı.Rapora göre, şu anda İtalya'da yaklaşık 20 gazeteci, maruz kaldıkları tehdit ve saldırılar nedeniyle sürekli polis koruması altında yaşıyor.
