Ünlü gazeteden flaş Erdoğan yorumu

Ekonomi ve siyaset haberleriyle uluslararası bir bilinirliğe sahip olan İngiltere merkezli gazete Financial Times, bugün yayın kurulunun kaleme aldığı bir başyazı yer aldı.





“Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmek” başlıklı makalede, Avrupa Birliği’nin enerji politikasında ve bölgeye yaklaşımında daha mantıklı bir yöntem tercih etmesi çağrısında bulunuldu.





“LİBYA, ERDOĞAN’A CESARET VERDİ”

Makalede, “Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanırken bir mantık hatası var. Uluslararası konferanslarda dünya liderleri fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğini sürekli vurguluyor. Fakat yeni petrol ve doğal gaz kaynaklarının hakimiyeti için savaş riskini alabiliyorlar. Türkiye Kıbrıs açıklarında arama çalışmalarına devam edeceğini açıkladı, Avrupa Birliği buna karşı çıktı, Yunanistan olası bir çatışmanın sinyalini verdi ve Fransa da bölgedeki askeri varlığını kuvvetlendireceğini duyurdu. Gerilimin şu anda tırmanmasının arkasında Türk ordusunun Suriye ve Libya’daki hamleleri yer alıyor. Ankara, Libya’da rüzgarı arkasına almayı başardı ve bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Doğu Akdeniz’de daha sert adımlar atması için cesaret verdi” yorumu yapıldı.





Yayın kurulunun makalesinde, şu anki krizle mücadelede diplomatik ve stratejik bazı yaklaşımlar sergilenmesi gerektiği vurgulanırken, diplomatik olarak Türkiye ile daha iyi bir ilişki kurulmasının hedeflenmesi gerektiği belirtildi. Makalede, “Sayın Erdoğan’ın elini kuvvetlendirmeden Türkiye ile ilişkileri geliştirmek hedeflenmeli. Türkiye’nin lideri değişken ve risk almaya hazır. Fakat aynı zamanda güç dengesini takdir ediyor ve gerekli durumlarda pragmatik olabiliyor” ifadesi yer aldı.













ERDOĞAN, HER ŞEYE RAĞMEN PUTIN’LE İLİŞKİ KURDU

Financial Times’ta yayınlanan makalede Türkiye ve Rusya’nın Suriye ve Libya konusunda karşı taraflarda olmasına rağmen, Erdoğan’ın Rus lider Putin ile işleyen bir ilişki kurduğu hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de AB ile görüşme sinyali verdiği hatırlatılırken, Suriyeli göçmen konusunun Erdoğan’ın elinde bir koz olduğu belirtildi.









Uzun vadede gerilimin askeri gerginlikten ziyade diyalog ile çözülmesi önerisinde bulunan Financial Times gazetesi, “AB ve Türkiye’nin bu gaz rezervleri konusunda ilişkilerinde feda edebilecekleri çok fazla şey var. Ayrıca Fransa, Yunanistan, Türkiye’nin NATO üyesi olması çözümün daha hızlı ve pratik olarak yapılması gerektiğini gösteriyor. Doğal gaz kömürden daha az doğaya zarar veriyor ve AB ülkeleri doğal gazı yoğun olarak kullanıyor. Doğal gaz, temiz enerji kaynakları için bir geçiş olabilir ve Akdeniz’den çıkarılacak doğal gaz Rusya’ya olan bağlılığa bir alternatif yaratacaktır. Sadece bu sebeple bile Avrupa Birliği bu konuyu umursamamazlık yapmamalı ve Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de rahatça enerji aramasına izin vermemeli. Bu tartışmadan ve gerilimden kaçılamaz fakat bu sorun yönetilebilir ve yönetilmeli de” yorumunu yaptı.



