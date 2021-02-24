Samanyolu Haber /Spor / Ünlü golfçü Tiger Woods aracıyla takla attı, bacakları kırıldı /24 Şubat 2021 11:28

Ünlü golfçü Tiger Woods aracıyla takla attı, bacakları kırıldı

Tüm zamanların en iyi golfçüleri arasında gösterilen ABD'li sporcu Tiger Woods'un, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında iki bacağı kırıldı.

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Hayati tehlikesi bulunmayan Woods'un aracının takla atarak yoldan çıktığı ve tampon bölgesinin de tamamen parçalandığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, Woods'un Los Angeles'ta Rolling Hills Estates ile Rancho Palos Verdes bölgesi üzerinde giderken sabah saat 7:12 sularında yokuş aşağı virajlı bir noktada takla atarak yoldan çıktığını, aracın takla attıktan sonra hava yastıklarının açılması sonrası kazayı ucuz atlattığını söyledi.

2009'da evinin önünde kaza geçirdi

Olay yerine gelen ekiplerin Woods'u sıkıştığı araçtan kesici aletlerle çıkardığı ifade ediliyor. Woods'un ajansı Mark Steinberg'den yapılan açıklamada ünlü golfçünün ameliyata alındığı ancak hayati tehlikesi bulunmadığı aktarıldı.

45 yaşındaki Woods'un 2 gün sürecek Golf Digest turnuvası için Kaliforniya'ya geldiği ve kaza yaptığı araçta da tek başına olduğu kaydedildi.

Bir dönem dünya erkekler sıralamasında bir numarada olan ve uzun seneler dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elinde tutan Tiger Woods 2009 yılında da trafik kazası geçirmiş, 2017'de de aracında uyuyakalması sonrası alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Woods şu anda dünya erkekler golf sıralamasında 50'inci konumda bulunuyor.
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