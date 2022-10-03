Samanyolu Haber /Spor / Ünlü hakem Galatasaray maçına forma giyip gitti! /03 Ekim 2022 10:21

Ünlü hakem Galatasaray maçına forma giyip gitti!

Anadolu Efes ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı Türk futbolunun önde gelen hakemlerinden Mete Kalkavan, tribünde takip etti. Deneyimli hakemin mücadeleyi izlemeye Anadolu Efes formasıyla gelmesi ise tepki çekti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Galatasaray NEF'i 77-68 mağlup etti. Parkedeki mücadele nefes keserken tribünde yer alan bir isim büyük dikkat çekti.

ANADOLU EFES FORMASI GİYDİ

Türk futbolunun önde gelen hakemlerinden Mete Kalkavan, Anadolu Efes-Galatasaray maçını tribünde takip edenler arasında en dikkat çeken isim oldu. Deneyimli hakemin maçı izlemeye Anadolu Efes formasıyla gelmesi ise büyük tartışma yarattı.



TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray taraftarı Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes formasıyla maçı izlemesine büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızı renklere gönül verenler bu görüntüden sonra Mete Kalkavan'ın takımlarının futbol maçlarında adil bir tutum sergileyemeyeceğini iddia etti.
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