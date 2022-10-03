Ünlü hakem Galatasaray maçına forma giyip gitti!

ANADOLU EFES FORMASI GİYDİ
Türk futbolunun önde gelen hakemlerinden Mete Kalkavan, Anadolu Efes-Galatasaray maçını tribünde takip edenler arasında en dikkat çeken isim oldu. Deneyimli hakemin maçı izlemeye Anadolu Efes formasıyla gelmesi ise büyük tartışma yarattı.
TEPKİ ÇEKTİ
Galatasaray taraftarı Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes formasıyla maçı izlemesine büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızı renklere gönül verenler bu görüntüden sonra Mete Kalkavan'ın takımlarının futbol maçlarında adil bir tutum sergileyemeyeceğini iddia etti.