Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Havayolu şirketi Condor'un satışı korona krizinden dolayı iptal! /14 Nisan 2020 09:21

Ünlü Havayolu şirketi Condor'un satışı korona krizinden dolayı iptal!

Corona virüsü salgını iflas eden Thomas Cook'un Alman tatil ve havayolu şirketi olan Condor'u da vurdu.

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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ederken, salgın nedeni ile en çok etkilenen şirketlerin başında havayolu şirketleri geldi.

Polonya Havacılık Grubu (PGL) 630 milyon Euro teklif verdiği Alman havayolu şirketini almaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Polonya Havacılık Grubu, (PGL) Alman tatil ve havayolu şirketi olan Condor'u satın almaktan vazgeçti. PGL, tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz aylarda iflas eden ünlü tatil şirketi Thomas Cook’un Alman tatil ve havayolu markası olan Condor’u satın almaktan vazgeçtiğini açıklarken, bunun nedeni olarak corona virüsü salgınının Polonya, ekonomisine getireceği mali yükün yanı sıra milyonlarca tatilcinin corona virüsü nedeni ile bu yıl ki tatil planlarını askıya almasının da etkili olduğu belirtildi.

PGL Kurumsal İletişim Bürosu Direktörü Katarzyna Majchrzak, yaptığı açıklamada PGL’nin Condor, havayolu şirketini satın almaktan vazgeçtiğini bildirirken, konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını ifade etti.
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