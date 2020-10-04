Ünlü İktisat Hocası yorumladı: Hükümet Yeni Ekonomi Programı ile IMF’ye mesaj verdi

‘Hocaların hocası’ olarak bilinen iktisat profesörü Korkut Boratav, hükümetin Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) değerlendirerek bu kapsamda ücret artışlarını enflasyona endekslemeyi öngören maddelerin “çok tehlikeli” olduğunu vurguladı. IMF’nin öteden beri bunu istediğini ve ısrar ettiğini hatırlatan Prof. Dr.Boratav, “Bu, 12 Eylül 1980, hatta 12 Mart 1971’den beri işçi sınıfına, işçi sendikalarına kazık atmak için bulunan bir yöntem. Genellikle tüketici fiyatlarına endekslenen maaş ayarlamalarını düşük enflasyon öngörüsüne göre peşinen yapıp kazık atmak o zamandan beri uygulanıyor. Böylece bölüşüm, enflasyon yoluyla emekçilerin aleyhine işlesin” değerlendirmesini yaptı.





Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Boratav, “Her şeye karşın şimdiye kadar hayata geçirmeyi göze alamadılar, özellikle de memur maaşlarında” diye ekledi.



