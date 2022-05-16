Ünlü İktisatçı Türkiye'nin 20 yılını inceledi: İşte Başkanlık Sistemi'nin sonuçları

Sosyal, siyasal ve ekonomik göstergeleri karşılaştırarak Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini inceleyen İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra her alanda ciddi bir gerileme yaşadığına dikkat çekti. Türkiye'nin, 2017'de gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) ile dünyada 17'nci sırada yer aldığını hatırlatan Eğilmez, yeni sistemle birlikte hızla sıra kaybetmeye başladığına dikkat çekti. Eğilmez, kişisel bloğunda yayınladığı “Başkanlık Sisteminin Sonuçları ” yazısı nda şunları kaydetti:





2023'TE TAHMİN 23

“Türkiye, 2001 yılında yaşadığı ağır krizle ciddi bir gelir kaybı yaşadıktan sonra AKP'nin ilk iktidar yılı olan 2003 sonunda 315 milyar dolarlık cari fiyatlarla GSYH büyüklüğü açısından dünyada 21'inci sıraya gelmişti. Başkanlık sistemine geçilmeden önceki son yıl olan 2017'de 851 milyar dolarlık GSYH ile 17'nci sırada yer alıyordu. Başkanlık sistemine geçildikten sonra hızla sıra kaybetmeye başladı. 2021 yılında GSYH'si 807 milyar dolara düşerken sıralamada da 2003'te olduğu gibi 21'inci sıraya geriledi.





Tahminler 2023 yılında Türkiye'nin 23'üncü sıraya gerileyebileceğini gösteriyor.” 2003'te işsizlik oranının yüzde 10.1 olduğunu belirten Eğilmez, “2017'de işsizlik yüzde 10.9 idi. 2021 sonunda yüzde 11.3 olmuştu. 2022 Mart ayı itibarıyla işsizlik yüzde 11.5'tir. Demek ki yirmi yılda işsizlik oranı daha da yükselmiş” dedi.





Ekonomide küme düştük

Türkiye'nin, borç ve swap işlemleriyle elde edilen kaynaklarla günü kurtarmaya yönelik bir ekonomi politikası içinde olduğuna işaret eden Mahfi Eğilmez, “Bu politika, ekonomiye, bir günü kurtarırken gelecekten iki günün yitirilmesine yol açacak maliyetler yüklüyor” diyerek, şunları kaydetti: “Buradan çıkış öyle ‘faizi artıralım' ya da ‘cari açığı düşürelim' gibi önerilerle gerçekleştirilebilecek bir şey değil artık. Bu geri gidişi tersine çevirebilmek için başkanlık sistemine geçildikten sonra yapılanların tersini yapmaktan ve yapısal reformları tavizsiz uygulamaktan başka çare görünmüyor.”





Göstergelerde dünyanın çok gerisinde kaldık

1 – Türkiye, dünya demokrasi sıralamasında 167 ülke arasında 103'üncü sırada yer alıyor.





2 – Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139 ülke arasında 117'nci sırada yer alıyor.









3 – Türkiye, Siyasal İstikrar Endeksinde 194 ülke arasında 170'inci sırada yer alıyor.





4 – Türkiye, Kamu Görevi Etkinliği Endeksinde 38 ülke arasında 32'nci sırada yer alıyor.