Samanyolu Haber /Sağlık / Ünlü ilaç firmasından umutlandıran açıklama /21 Mayıs 2020 20:28

Ünlü ilaç firmasından umutlandıran açıklama

İngiltere ve İsveç merkezli ilaç üreticisi AstraZeneca korona virüs için geliştirdikleri aşının işe yaradığının klinik olarak kanıtlanması durumunda Eylül ayında dağıtıma başlayabileceklerini duyurdu.

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Oxford Üniversitesi’yle birlikte Covid-19 aşısı geliştiren İngiltere ve İsveç merkezli ilaç üreticisi AstraZeneca  flaş bir açıklama yaptı. 

Şirket korona virüs aşısının klinik testlerinden pozitif sonuç çıkması durumunda 1 milyar dozluk üretim kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.Şirket aşının insanlara Covid-19 bulaşma ihtimalini ortadan kaldırdığının kanıtlanması durumunda aşının dağıtımına Eylül ayında başlanacağını açıkladı.

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği AZD1222 isimli aşı ile ilgili İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Bu aşı başarılı olmaya aday” ifadesini kullanmıştı. 
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