Ünlü İngiliz bankasından 'faiz' tahmini

Son olarak ünlü İngiliz bankası Barclays’tan Merkez Bankası’nın üç faiz indirim kararı daha alacağı yönünde değerlendirme geldi.İngiltere merkezli Barclays Bankası, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini de yukarı çekti.





Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a çıkarırken, TCMB'nin faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu.





Barclays'in tahminine göre, yüzde 18 olan para politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.25 puanlık indirimle, yüzde 15.75 olacağını kaydetti.Banka, Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki 'kritik' temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler ışığında manşet enflasyonun yıllık yüzde 19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.