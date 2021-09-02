Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar hayatını kaybetti.





Holdingden yapılan açıklamada Yaşar’ın “ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat ettiği” belirtildi.





Cenazeye ilişkin bilgilerin kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.





Yaşar’ın ölüm nedeninin Covid19 olduğu belirtiliyor.





Yaşar Holding, Pınar Süt, Pınar Su gibi markalarla birlikte 21 şirketi bünyesinde barındırıyor.





MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?





1956 İzmir doğumlu olan Selim Yaşar; 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans bölümünden mezun oldu ve iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.’de başladı.





1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.'de yönetim pozisyonunda çeşitli görevler üstlenen Yaşar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu, ayrıca kurucu üyesi olduğu ESİAD’da da dört yıl süre ile Başkan Vekilliği görevini üstlendi.





2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Sayın Selim Yaşar , İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı.





2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Mustafa Selim Yaşar ayrıca, Yaşar Topluluğu iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.





Selim Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi Aile Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı.