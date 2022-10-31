Ünlü iş adamı Rus vatandaşlığından çıktı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
24 Şubat’tan bu güne Rusya vatandaşlığından çıkan Rus milyarderlerin sayısı 4’e ulaştı. Nikolay Storonski, özel harekatın başlamasından sonra Rus vatandaşlığından çıkan Forbes’ın önde gelen Rus milyarderlerinden dördüncüsü oldu.
Kommersant’ın haberine göre İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut'un CEO'su Nikolai Storonski, "bir süre önce" Rus vatandaşlığından çıktı.
Ekim ayında Ukrayna, JSC Gazprom Promgaz'ın genel müdürlüğünü yürüten Nikolay Storonsky'nin babasına yaptırım uyguladı. Ancak Forbes'a göre, Storonski, Kiev’in babasına yaptırım uygulamasından önce Rus vatandaşlığından çıktı.
Ekim ayının başlarında da başka bir milyarder, BT yatırımcısı Yuri Milner Rus vatandaşlığından çıktığını duyurmuştu.