Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü iş adamı Rus vatandaşlığından çıktı /31 Ekim 2022 14:29

Ünlü iş adamı Rus vatandaşlığından çıktı

Forbes Rus milyarderler listesinde 16'ncı sırada bulunan Nikolay Storonski, Rusya Federasyonu vatandaşlığından çıktığını duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

24 Şubat’tan  bu güne Rusya vatandaşlığından çıkan Rus milyarderlerin sayısı 4’e ulaştı. Nikolay Storonski, özel harekatın başlamasından sonra Rus vatandaşlığından çıkan Forbes’ın önde gelen Rus milyarderlerinden dördüncüsü oldu.

Kommersant’ın haberine göre İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut'un CEO'su Nikolai Storonski, "bir süre önce" Rus vatandaşlığından çıktı.

Ekim ayında Ukrayna, JSC Gazprom Promgaz'ın genel müdürlüğünü yürüten Nikolay Storonsky'nin babasına yaptırım uyguladı. Ancak Forbes'a göre, Storonski, Kiev’in babasına yaptırım uygulamasından önce Rus vatandaşlığından çıktı.

Ekim ayının başlarında da başka bir milyarder, BT yatırımcısı Yuri Milner Rus vatandaşlığından çıktığını duyurmuştu.
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