Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu /17 Aralık 2024 22:17

Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu

İş insanı İbrahim Umur Akal'ın, Bebek'teki yalısında ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken Akal'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp incelemelerinden sonra belirleneceği bildirildi.

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Ekol TV'de yer alan habere göre, Bebek'teki yalısında yaşayan Akal'ın cansız bedeni kaldığı kata çıkan hizmetlisi tarafından bulundu. İş insanını hareketsiz gören hizmetli, hayatını kaybettiğini fark ettikten sonra polisi aradı.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme başlattı. Akal’ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Akal'ın ölümüyle ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattığı öğrenildi. İş insanının cansız bedeni detaylı incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeler tamamlandığında İbrahim Umur Akal’ın kesin ölüm nedeni netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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