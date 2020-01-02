Ünlü iş insanı Ghosn hakkında kırmızı bülten

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.







Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcılığı, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Interpol'den kırmızı bülten notunu teslim aldı." ifadelerini kullandı.





Ghosn, 31 Aralık'ta görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.





Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini belirten Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup, suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım. Kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." açıklamasında bulunmuştu.





Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini belirten Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup, suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım. Kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim" açıklamasında bulunmuştu.

Japonya ve Lübnan arasında suçluların iadesine ilişkin bir anlaşma bulunmuyor.

TF1 kanalı, Ghosn'un Lübnan'a gittikten sonraki ilk görüntülerini yayınladı Bu arada Fransa’da yayın yapan TF1 kanalı Ghosn'un Lübnan'a firar ettikten sonraki ilk görüntülerini paylaştı. Servis edilen görüntülerde Ghosn ve eşi Carole, Beyrut’taki evleri olduğu sanılan bir yerde masa başında yeni yıl kutlaması yaparken görülüyor.









Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti





Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.





Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.





Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.