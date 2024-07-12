Ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde öldü

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Ankara’dan ailesi ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda denize girdi.



Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.



Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan evli ve iki çocuk babası Özataç yaşamını yitirdi.



Ünlü bir içecek firmasının üst düzey yöneticiliğini yapan iş insanı Özataç’ın ani ölümü iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.



Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özataç’ın cenazesinin defnedilmek üzere daha sonra Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.



