Ünlü iş insanının Türkiye’den nasıl kaçtığı belli oldu

Bir dönem otomotiv endüstrisinin en önemli figürlerinden ve yöneticilerinden biri olan Nissan Motor Co. ve Renault’nun eski CEO’su Carlos Ghosn krizi devam ediyor… Japonya’da yargılanmasına devam edilen Brezilyalı iş insanı Ghosn, kefaletini ödedikten sonra kaldığı Japonya’dan kaçarak ülkesine gitti.





Uluslararası kamuoyu Ghosn’un özel jetle Türkiye üzerinden Lübnan’a gittiğini yazarken bu kaçış senaryosunun yeni detayları da ortaya çıktı. ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, Ghosn’un Japonya geçen hafta sonunda kaçtığını yazarken, “Japonya’daki iş birlikçilerin desteğiyle hazırlanan plan aracılığıyla ülkeden kaçtı” yorumunu yaptı. Ghosn’un kaçışıyla ilgili bilgisi olduğu açıklanan bazı yetkililer Ghosn’un özel bir jetle Japonya’dan Türkiye’ye gittiğini açıkladı.





ZİGZAG ÇİZEREK ATATÜRK HAVALİMANI’NA GELDİ





Gazete, Ghosn’un kaçtığı tahmin edilen saatlerdeki hava trafiğini inceleyerek ünlü iş insanının kaçış planını ortaya çıkardı. Gazete, “Uzun mesafe gidebilen Bombardier tipi jet Tokyo’dan 6 saatlik mesafedeki Osaka kentinde bulunan Kansai Uluslararası Havalimanı’ndan pazar günü saat 11:10 sularında hareket etti. Zigzag çizerek Rus hava sahasına giren özel jet Pazartesi sabahı İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı” ifadesi kullanıldı.









Ghosn’un Türkiye’ye gelirken kullandığı jetin sahibi olan MNG Jet Havacılık AŞ’ye ait daha küçük bir jet kullanarak Beyrut’a gittiği belirtildi. Gazete Ghosn’un Atatürk Havalimanı’ndan 1.5 saat sonra Beyrut için yola çıktığını yazdı.



