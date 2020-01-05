Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü işadamından peş peşe satışlar /05 Ocak 2020 21:47

Ünlü işadamından peş peşe satışlar

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Borusan'ın patronu Ahmet Kocabıyık özel jetlerini elden çıkarıyor. Borusan krizde maliyetleri düşürmek ve kaynak temin etmek için İstanbul Samandra'da bir binayı arsası ile satacak.

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Ekonomik krizde büyük holdingler kemer sıkıyor. 

Türkiye’nin en büyk 20 holdinginden biri olan Borusan'da yönetim kurulu başkanı Ahmet Kocabıyık, iş seyahatleri için 2009 yılında satın aldığı Cessna Citation XLS+ tipi jeti satılığa çıkardı. 

Daha önce bir jeti daha satan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık'ın maliyetleri düşürmek için ikinci jeti de satacağı belirtiliyor.

SAMANDRA TESİSİ ARSASI İLE SATILACAK

Alman otomotiv devi BMW'nin Türkiye distribütörlüğünü elinde bulunduran Borusan Otomotiv’in İstanbul Samandıra tesisi de satılık. 

13 bin metrekare arsa üzerinde dört kat bodrum, zemin kat ve dört kat satış ve servis alanlarından müteşekkil binanın toplam alanı 56 bin metrekareyi buluyor. 

Borusan Otomotiv krizde kapattığı binayı arsasıyla birlikte satışa çıkardı.
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