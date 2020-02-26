Ünlü işadamının evlat acısı

Petline Yönetim Kurulu Başkanı Ali Armağan’a ait lüks villadan önceki gün öğle saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları polisi aramıştı.





Telefon üzerine İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Bahçeköy Mahallesi Doğanbey Caddesi üzerindeki lüks villaya gelen polis ve sağlık ekipleri Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A’nın cansız bedeni ile karşılaştı.





Yanında dedesine ait tabanca bulunan A.M.A yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.





Petline Yönetim Kurulu Başkanı Ali Armağan (solda) acı haberi alır almaz lüks villanın bulunduğu adrese geldi.





Polisin yaptığı araştırmaya göre, anne ve babası boşanmış olan A.M.A yaklaşık 20 gündür babasının yanında kalıyordu.





"BABACIĞIM SENİ ÇOK SEVİYORUM"





Edinilen bilgiye göre psikolojik rahatsızlık yaşadığı belirtilen A.M.A’nın intihar etmeden önce babasını telefonla aradı. Babası ile bir süre sohbet eden A.M.A'nın, “Babacığım seni çok seviyorum.” diyerek telefonu kapattığı belirtiliyor.





A.M.A’nın Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği kaydedildi.

