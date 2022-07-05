Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü isimler emniyete ifadeye çağırıldı /05 Temmuz 2022 12:24

Ünlü isimler emniyete ifadeye çağırıldı

İstanbul merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçtiğimiz salı Sarallar olarak bilinen suç örgütü ve alt gruplarına operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 119 şüpheli yakalandı. Son yılların en kapsamlı çete operasyonlarından biri olan baskında, iş insanı Erdal Acar da gözaltına alındı.

Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütünün elebaşı İlyas (Alaattin) Saral ise aramalara rağmen bulunamadı.

Organize polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, baskınla alakalı yeni detaylar da ortaya çıktı.

İddiaya göre, suç örgütü ve alt grupları, adam öldürmekten- yağmaya kadar birçok suç eylemine karıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, bazı eğlence mekanı işletmecileri olduğu da öğrenildi.

İŞ İNSANLARI VE ÜNLÜ İSİMLER

Polisin gözaltına aldığı Erdal Acar gündem olurken, hakkındaki iddialarla ilgili bazı bilgilere ulaşıldı.

İddiaya göre, iş insanı Acar, Sarallar’la bağlantılı kalabalık bir koruma ekibiyle dolaşıyordu.

Aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanlarını ya da ünlü isimleri bir araya geliyordu.

Acar'ın karar verdiği sulhleşmeyi kabul etmeyenler ise Sarallar suç örgütü ile tehdit ediliyordu.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞIRILDI


Erdal Acar’ında aralarında bulunduğu 119 şüpheli için 4 günlük ek gözaltı alınmıştı. Emniyette işlemleri süren şüphelileri için 4 gün daha ek gözaltı talep edildiği öğrenilirken bazı ünlü isimlerin de ifade için emniyete çağırıldığı öğrenildi.

İfade için emniyete çağırılan isimler arasında oyuncu Necati Şaşmaz, 1997'de Türkiye güzeli seçilen, şarkıcı Aylin Coşkun, yorumcu Sinan Engin, oyuncu Erkan Petekkaya gibi birçok tanınmış ismin yer aldığı öğrenildi.

O isimlerden Necati Şaşmaz ve Petekkaya’nın emniyete giderek ifade verdiği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü isimler emniyete ifadeye çağırıldı Sonraki Haber >>

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:01