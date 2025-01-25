Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı: CHP Gezi soruşturması için harekete geçti /25 Ocak 2025 12:10

Ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı: CHP Gezi soruşturması için harekete geçti

Menajer Ayşe Barım’ın Gezi olaylarını planladığı iddiasıyla gözaltına alınıp birçok oyuncun da ifadeye çağrıldığı Gezi soruşturması ile ilgili CHP lideri Özgür Özel heyet görevlendirdi. Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, süreci takip edip sanatçılara hukuki destek verecek.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'den Buse Yılmaz'ın haberine göre Türk dizi sektöründe tekelleşme tartışmalarının odağındaki ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, haftalardır sosyal medya gündeminden düşmüyor. Sektörde haksız rekabet oluşturduğu iddia edilen Barım'ın, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarını planlayanlardan biri olduğu suçlaması ise olayın yönünü değiştirdi. Ayşe Barım'ın gözaltına alınıp oyuncularının da ifadeye çağrılması ile süreç politikleştirildi.

Başlatılan bu Gezi soruşturması ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel de harekete geçti. Ana muhalefet lideri, soruşturma ile ilgili heyet görevlendirdi.

HEYETTEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.

Heyet, soruşturma süreçlerini takip ederek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek verip yanlarında bulunacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı: CHP Gezi soruşturması... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:48:59