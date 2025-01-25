Ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı: CHP Gezi soruşturması için harekete geçti

Başlatılan bu Gezi soruşturması ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel de harekete geçti. Ana muhalefet lideri, soruşturma ile ilgili heyet görevlendirdi.





Gerçek Gündem'den Buse Yılmaz'ın haberine göre Türk dizi sektöründe tekelleşme tartışmalarının odağındaki ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, haftalardır sosyal medya gündeminden düşmüyor. Sektörde haksız rekabet oluşturduğu iddia edilen Barım'ın, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarını planlayanlardan biri olduğu suçlaması ise olayın yönünü değiştirdi. Ayşe Barım'ın gözaltına alınıp oyuncularının da ifadeye çağrılması ile süreç politikleştirildi.Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.Heyet, soruşturma süreçlerini takip ederek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek verip yanlarında bulunacak.