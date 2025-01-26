Ünlü isimler tek tek ifadeye çağrılacak: Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor!

Televizyon sektöründe tekelleşme tartışması olarak başlayıp Gezi soruşturması haline gelen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, gözaltına alınan menajer Ayşe Barım’ın ajansı ID İletişim'e bağlı olan ve Gezi eylemlerine katılan oyuncuların bilgilerine başvurulduğu ve ifade alma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür gibi isimlerin ifade vermesinin ardından başka birçok ismin de ifadeye çağrılacağı öğrenildi.





'SORUŞTURMA GENİŞLETİLEREK DEVAM EDECEK'

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Şüphelinin sahibi olduğu ajansa mensup, toplumda tanınan oyuncuları hükümeti ortadan kaldırma amacına matuf Gezi Parkı olaylarına, planlanan amaç dahilinde yönlendirmek suretiyle, oyuncuların toplumdaki etki/imaj rolünü de kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu tespiti üzerine, şüphelinin ajansına mensup olup eylemlere katılan oyuncular bilgilerine başvurulması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş ve ifadeleri alınmıştır.





İfade alma işlemleri halen devam etmektedir. Şüphelinin gerek söz konusu dönem gerekse günümüz bağlantılarına dair ayrıntılı soruşturma genişletilerek devam edecektir."