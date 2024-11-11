Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Erbil gözaltında, Ortaç firari

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 20 şüpheli hakkında yasadışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul'da yasadışı bahis soruşturması kapsamında aralarında şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç'ın da bulunduğu çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Erbil ile Ortaç'ın yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak, yasadışı bahse teşvik ettikleri iddia edildi.





ERBİL GÖZALTINDA ORTAÇ FİRARİ

Operasyon kapsamında Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alındığı öğrenilirken, Serdar Ortaç'ın ise adresinde bulunamadığı ve firari konumda olduğu kaydedildi.