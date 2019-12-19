Ünlü işkenceci 34 yıl sonra yakandı ve tutuklandı

Arjantin’deki askeri diktatörlük rejiminin sona ermesinden sonra 1985’te Fransa’ya göç eden ve 1997 yılında Fransız vatandaşlığına geçen Sandoval Arjantinli savcılarca aralarında işkencenin de olduğu 600’den fazla insan hakkı ihlaliyle ve ölüm olayları ile suçlanıyordu.
Sorbonne’da üniversitesinde de ders veren Sandoval ‘diktatör kasabı’ olarak anılıyor ve diktatörlüğün gizli işkence merkezi olan ‘ESMA’da görev yapıyordu.
Fransız Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sandoval’ın iade talebine itirazıyla başlayan ve yıllar süren yargı süreci Danıştay’ın itirazı reddetmesi ile çarşamba günü son bulmuştu. Sandoval karardan bir kaç saat sonra gözaltına alınarak ülkesine gönderildi ve burada tutuklandı.
Sandoval, Başkent Buenos Aires’teki Ezeiza Havalimanı’na indirildikten sonra halkın arasında elleri kelepçeli ve kar maskeli polisler eşliğinde götürüldü.