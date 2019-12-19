Ünlü işkenceci 34 yıl sonra yakandı ve tutuklandı

Arjantin’deki askeri diktatörlük rejiminin sona ermesinden sonra 1985’te Fransa’ya göç eden ve 1997 yılında Fransız vatandaşlığına geçen Sandoval Arjantinli savcılarca aralarında işkencenin de olduğu 600’den fazla insan hakkı ihlaliyle ve ölüm olayları ile suçlanıyordu.





