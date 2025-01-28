Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de bıçaklı saldırı /28 Ocak 2025 00:53

Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de bıçaklı saldırı

İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi’nde öğrenim gören 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. İki çocuk tarafından beş yerinden bıçaklanan Mattia, yaşam mücadelesi veriyor.

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Olay, Kadıköy Salı Pazarı’nda meydana geldi. İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için bit pazarına gitmişti. Alışveriş sırasında bir kişi, Mattia’ya omuz atarak laf attı. Mattia’nın “Pardon kardeşim.” cevabı üzerine şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bıçakla geri dönerek saldırdı.

15 yaşındaki saldırgan B.B., Mattia’yı göğüs bölgesinden beş kez bıçakladı. Diğer saldırgan 16 yaşındaki U.B. ise yerde kanlar içinde kalan çocuğa tekme attı. Olay anı, pazardaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yakında bulunan bir doktor, Mattia’ya kalp masajı ve suni teneffüs yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu sayede yaşama tutunan Mattia, hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbelerinin akciğer, böbrek ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Baba Andrea Minguzzi, yaşananları “Çok korkunç bir olay. İç organları iyi değil ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor.” sözleriyle anlattı.
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