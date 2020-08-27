Ünlü Jokey ata yumruk attı! Sosyal medya karıştı





6 atın koştuğu yarışta Halis Karataş bindiği Arts Man ile yarışı 4. olarak tamamladı.





.HALİS KARATAŞ ÖZÜR DİLEDİ: CAN HAVLİYLE…

Jokey Halis Karataş, yaşanan bu olaydan sonra resmi Twitter hesabından açıklama yaparak özür diledi ve olay anını anlattı. Karataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;





“İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.





Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum.”

Türkiye’nin bilindik jokeylerinden Halis Karataş, İstanbul’da bir yarış öncesinde starta girmek istemeyen Arts Man isimli ata yumruk atarken görüntülendi. Günün 7. koşu olan yarışda Müzeyyen Karabulut’un sahibi olduğu Arts Man isimli ata binen Karataş, ‘box’a girmekte ısrar eden atın yerine geçmesinin ardından şiddetli bir yumruk attı! Bu görüntüler Twitter’da atseverlerin tepkisini çekerken, video binlerce kez izlendi!