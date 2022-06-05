Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti /05 Haziran 2022 11:27

Ünlü karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti

Karikatürist Latif Demirci bu sabah yaşamını yitirdi. Demirci'nin vefat haberini İhsan Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ünlü karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Demirci'nin vefat haberini yazar İhsan Yılmaz, sosyal medyadan duyurdu. Yılmaz paylaşımında, "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Acım sonsuz. Başta kızı sevgili Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Latfi Demirci 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında ilk karikatürü Gırgır dergisinde yayınlandı. 1978-79 yıllarında Mikrop dergisinde sonraki on yıl boyunca da Gırgır ve Fırt dergilerinde çalıştı. Demirci aynı zamanda 1989 yılında çıkan Hıbır dergisinin de kurucularındandı.  Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra Demirci, gazetelerde çalışmaya başlamıştır.

SEDAT SİMAVİ KARİKATÜR ÖDÜLÜ

Canavar Koyun Orhan, Arap Kadri, Muhlis Bey ve Mithat-Mirsat tiplerinin çizeri Demirci, ayrıca günlük gazete ve haftalık siyasi dergilerde de çalıştı. Demirci 2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü kazandı.

90'lı yıllarda Hollanda, Fransa ve Finlandiya'da karikatürleri sergilenen çizerin,  yayımlanmış on karikatür albümü var: Tarzan, Arap Kadri (1984), The Selamın Aleyküm (1985), Yes Problem (1987), Eyvah Mezun Oldum!.. (1991), Mithat-Mirsat (1991), Nostalcisi Kandilli (1992), Doğuştan Fenerli Mithat (YKY, 1999), Köşeli Türklerden Press Bey (YKY, 2001), Press Bey Millenyum 2000 (YKY, 2000), Bugün, Devlet İçin Ne Yaptın (YKY, 2002).

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