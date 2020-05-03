Ünlü karikatüristler cezaevindeki gazeteciler için çizdi

Türkiye’de 163 medya çalışanı ve gazeteci hapiste. Her gün yenileri eklenen isimlerden Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Habib Güler, Bayram Kaya gibi 19 gazeteci de ceza süreleri bitmesine rağmen Yargıtay'ın dosyaları sebepsiz bekletmesi sebebiyle 4 yıldır cezaevinde tutuluyor. Cezaevinde hasta olan, Mevlüt Öztaş gibi kansere yakalanan gazeteciler var. Melih Gasgar gibi kalp ve tansiyon hastası olmasına rağmen bırakılmayan isimler var. Ziya Ataman ve Aziz Oruç’un sağlık durumları iyi değil. Ahmet Altan, Alaaddin Kaya gibi 70 yaşına gelmiş, virüs tehlikesinin en riskli grubunda yer alan isimler var.





CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER İÇİN ÇİZDİLER







Jailed Journos Platformu, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü”ne özel olarak; dünyada tanınmış karikatüristlerden, Türkiye’de cezaevinde olan gazetecilerle ilgili çizim yapmalarını istedi. Dünyaca tanınmış 5 karikatürist; Jose Manuel Puebla, Gianluca Costantini, Patrick Chappatte, Joep Bertrams, Carlos Latuff, Türkiye’de cezaevinde olan gazetecilerin durumuna sessiz kalmadı. Eski ve yeni çizimlerini göndererek cezaevindeki gazetecilere destek verdi.





JOSE MANUEL PUEBLA





İlk çizim ünlü İspanyol çizer Jose Manuel Puebla’dan. Ödüllü ünlü İspanyol karikatürist, gazetecilerin “çizgiyi aşmaması” gerektiğini mizahi bir dille anlattı;





GİANLUCA COSTANTİNİ





Türkiye’de Gezi olayları sırasında çizdiği çizgilerle tanınan Gianluca Costantini, cezaevindeki gazetecileri sürekli gündeme getiren bir isim. Ünlü İtalyan çizer Costantini, eserlerini, cezaevindeki gazeteciler için 3 Mayıs Basın Özgürlüğü gününe özel paylaştı…

PATRICK CHAPPATTE





Karikatürleri Der Spiegel, The New York Times gibi dünyaca ünlü yayın organlarında yayınlanan Patrick Chappatte, Türkiye’de cezaevlerindeki gazetecilerin sesinin duyurulması için çizdiği eserleri paylaştı. İş yoğunluğundan dolayı yeni bir eser gönderemediğini belirten Chappatte, desteğini göstermek istediği için Türkiye hakkında hazırladığı eserlerin yayınlanması için izin hakkı verdi.





JOEP BERTRAMS







Hollandalı 74 yaşındaki ünlü karikatürist Joep Bertrams da, cezaevindeki gazetecilere destek veren bir başka isim oldu. Ünlü çizer, eserlerin gazetecilerin sesinin duyurulması için yayınlanmasına izin verdi.

CARLOS LATUFF





Brezilyalı muhalif çizer Carlos Latuff, Türk kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Çizgileriyle, sessiz kitlelerin sesi oluyor. Latuff, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü günüyle ilgili; gazetecileri cezaevinde tutan, katilleri, tecavüzcüleri serbest bırakan infaz yasasını eleştirdiği çizimin, tekrar yayınlanmasını istedi.



