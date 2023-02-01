Ünlü kolej öğretmenlerini asgari ücretle çalıştırıyormuş!









Gelen tepkiler ve öğretmenlerin maaş bordrosunu paylaşması üzerine Sekban’a bir yanıt daha veren Yücel, kurumda asgari ücretle çalışan öğretmenler olduğunu kabul etti. Yücel, paylaşımında, "22000 çalışan öğretmenimiz var asgari de var devletin 3 katı da" ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji'nde çalışıp maaşları asgari ücretten yatan öğretmenler sosyal medya duruma tepki gösterdi.Öğretmenlerin tepkilerine destek veren komedyen Kaan Sekban, Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin asgari ücretle çalıştırıldığını, söz konusu duurmun ‘kabul edilemez’ olduğunu yazdı.Sekban, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bahçeşehir Koleji Öğretmenleri maaşlarının asgari ücretten yattığını söyleyerek isyan ediyor. Velilerden dünyanın parasını alan bi kurumun öğretmenlere bunu reva görmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.Sekban’a yanıt veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, yaptığı ilk paylaşımda ‘asgari ücretle çalışan öğretmenler’ olduğu şeklindeki açıklamaların yalan olduğunu savundu, iddiaların yalan olduğunu savundu. Yücel, "Talk Show yapmak zeka gerektirir, yanlış beyanlar ve söylemlerle prim yapamazsın. Bu benden sana bir abi nasihatı. Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm" dedi.