Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü kolej öğretmenlerini asgari ücretle çalıştırıyormuş! /01 Şubat 2023 17:30

Ünlü kolej öğretmenlerini asgari ücretle çalıştırıyormuş!

Komedyen Kaan Sekban'ın Bahçeşehir Koleji'nde öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırıldığını söylediği paylaşıma yanıt veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Sekban'ı önce yanlış beyan ve söylemlerle prim yapmakla suçladı. Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Yücel, "22000 çalışan öğretmenimiz var asgari de var devletin 3 katı da" sözleriyle kurumda asgari ücretle çalıştırılan öğretmenler olduğunu kabul etti.

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Bahçeşehir Koleji'nde çalışıp maaşları asgari ücretten yatan öğretmenler sosyal medya duruma tepki gösterdi.

Öğretmenlerin tepkilerine destek veren komedyen Kaan Sekban, Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin asgari ücretle çalıştırıldığını, söz konusu duurmun ‘kabul edilemez’ olduğunu yazdı.

Sekban, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bahçeşehir Koleji Öğretmenleri maaşlarının asgari ücretten yattığını söyleyerek isyan ediyor. Velilerden dünyanın parasını alan bi kurumun öğretmenlere bunu reva görmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



Sekban’a yanıt veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, yaptığı ilk paylaşımda ‘asgari ücretle çalışan öğretmenler’ olduğu şeklindeki açıklamaların yalan olduğunu savundu, iddiaların yalan olduğunu savundu. Yücel, "Talk Show yapmak zeka gerektirir, yanlış beyanlar ve söylemlerle prim yapamazsın. Bu benden sana bir abi nasihatı. Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm" dedi.

ÖĞRETMENLER MAAŞ BORDROSUNU PAYLAŞTI

Gelen tepkiler ve öğretmenlerin maaş bordrosunu paylaşması üzerine Sekban’a bir yanıt daha veren Yücel, kurumda asgari ücretle çalışan öğretmenler olduğunu kabul etti. Yücel, paylaşımında, "22000 çalışan öğretmenimiz var asgari de var devletin 3 katı da" ifadelerini kullandı.
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