Ünlü Köln takımından cami siluetini beğenmeyen taraftarına: Hadi Tschüss!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde bir caminin bulunmasını eleştiren kulüp üyesinin, üyelikten ayrılma talebini onayladı.







"HADİ TSCHUSS"





Köln Kulübünün Twitter hesabında bir üyenin formanın üzerinde caminin yer alması sebebiyle üyelikten ayrılacağını yazdığı mektubu paylaşılarak, “Üyelikten çıkış talebinizi onaylamaktan mutluluk duyarız. Formayla ilgili fikir için de teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.





Mesajın Türkçe ve Almanca karışımı “Hadi tschüss” (hadi güle güle) ifadesiyle bitirilmesi de dikkati çekti.





Akabindeki mesajlarda ise "Cami, çok sayıda kökleşmiş FC Köln hayranının olduğu Köln'deki büyük Türk toplumunun simgesidir. Ayrıca Köln silüetinin de bir parçası haline geldi. Bu camiyi işletenlerin politik duruşundan bağımsızdır." denildi.





ÜYELİKTEN İSTİFA MEKTUBU





Söz konusu üyenin mektubunda, “Bugün takımın, üzerinde caminin bulunduğu formalarla oynayacağını saptadım. Kendimi Müslümanlarla ve camilerle özdeşleştirmediğimden Köln Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı açıklıyorum.” ifadeleri yer aldı.





Almanya'nın 1. Lig (Bundesliga) takımlarından Köln’ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali’nin yanında Köln Merkez Camii de yer alıyor.