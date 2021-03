Ünlü Komedyenden ilginç açıklama: ‘Türkiye gibi olacağımızdan korktum’

Geçen hafta Müzikal/Komedi Film dalında Altın Küre ödülüne değer görülen Sacha Baron Cohen, Amerikan ulusal radyosu NPR’a verdiği söyleşide Amerikan demokrasinin büyük tehlike atlattığını söyledi. Cohen, seçimi Donald Trump kazansaydı ülkede demokrasinin yok olacağına inandığını “Türkiye gibi olurduk” sözleriyle ifade etti.





Terry Gross’un sorularını yanıtlayan Cohen, The Trial of the Chicago 7 ve Borat devam filmlerindeki rolleriyle bu yıl Altın Küre’de birden fazla dalda aday gösterilmişti. 2006’da çektiği Borat filmiyle dünyaca üne kavuşan ve bir popüler kültür simgesine dönüşen Cohen, Borat’ı bir daha ‘diriltmeyi’ düşünmediğini ancak Donald Trump’ın başkan olmasından sonra bu fikrinin değiştiğini söyledi: “Otoriterleşmeye doğru gidiyorduk ve bir şeyler yapmalıydım.”





Cohen, ülkenin atlattığı tehlikeyi şu sözlerle anlattı: “Trump yeniden seçilirse ABD’de demokrasinin sadece sözde kalacağından korktum, tıpkı Türkiye ve Rusya’da olduğu gibi.” Cohen filminin halkta bilinç uyandırması için çabaladığını ifade etti.









Geçtiğimiz ekim ayında Amazon tarafından izleyiciyle buluşturulan filmde Borat karakteri, ABD başkanına rüşvet vermeye çalışıyor. Başkanla buluşamayacağı anlaşılınca Borat (filmde Maria Bakalova tarafından canlandırılan) 15 yaşındaki kızını başkan yarımcısı Pence’e ‘hediye’ ediyor. Daha sonra filmde Bakalova, Trump’ın avukatı ile Rudy Giuliani ile bir otel odasında buluşuyor. Filmdeki o ‘yatak odası’ sahnesi çok ses getirmişti.





Sacha Baron Cohen, kurmaca karakterleri gerçek hayatta kullandığı filmleriyle tanınıyor.





Söyleşide Cohen artık kurmaca karakterlerin gerçek hayata karıştığı filmler çekmeyeceğini de açıkladı. Cohen, çekimlerde çelik yelek giydiğini, birkaç kez tehlike atlattığını, ölümden döndüğünü ama şansının yaver gittiğini söyledi. Cohen aynı tehlikeleri yeniden göze alamayacağını belirtti: “Şans her zaman yanınızda olmaz.”