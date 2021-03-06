Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Komedyenden ilginç açıklama: ‘Türkiye gibi olacağımızdan korktum’ /06 Mart 2021 09:10

Ünlü Komedyenden ilginç açıklama: ‘Türkiye gibi olacağımızdan korktum’

Sacha Baron Cohen, Borat devam filmini niçin çektiğini şu sözlerle anlattı: Trump yeniden seçilirse ABD’de demokrasinin sadece sözde kalacağından korktum, tıpkı Türkiye ve Rusya'da olduğu gibi.

SHABER3.COM

Geçen hafta Müzikal/Komedi Film dalında Altın Küre ödülüne değer görülen Sacha Baron Cohen, Amerikan ulusal radyosu NPR’a verdiği söyleşide Amerikan demokrasinin büyük tehlike atlattığını söyledi. Cohen, seçimi Donald Trump kazansaydı ülkede demokrasinin yok olacağına inandığını “Türkiye gibi olurduk” sözleriyle ifade etti.

Terry Gross’un sorularını yanıtlayan Cohen, The Trial of the Chicago 7 ve Borat devam filmlerindeki rolleriyle bu yıl Altın Küre’de birden fazla dalda aday gösterilmişti. 2006’da çektiği Borat filmiyle dünyaca üne kavuşan ve bir popüler kültür simgesine dönüşen Cohen, Borat’ı bir daha ‘diriltmeyi’ düşünmediğini ancak Donald Trump’ın başkan olmasından sonra bu fikrinin değiştiğini söyledi: “Otoriterleşmeye doğru gidiyorduk ve bir şeyler yapmalıydım.”

Cohen, ülkenin atlattığı tehlikeyi şu sözlerle anlattı: “Trump yeniden seçilirse ABD’de demokrasinin sadece sözde kalacağından korktum, tıpkı Türkiye ve Rusya’da olduğu gibi.” Cohen filminin halkta bilinç uyandırması için çabaladığını ifade etti.


Geçtiğimiz ekim ayında Amazon tarafından izleyiciyle buluşturulan filmde Borat karakteri, ABD başkanına rüşvet vermeye çalışıyor. Başkanla buluşamayacağı anlaşılınca Borat (filmde Maria Bakalova tarafından canlandırılan) 15 yaşındaki kızını başkan yarımcısı Pence’e ‘hediye’ ediyor. Daha sonra filmde Bakalova, Trump’ın avukatı ile Rudy Giuliani ile bir otel odasında buluşuyor. Filmdeki o ‘yatak odası’ sahnesi çok ses getirmişti.

Sacha Baron Cohen, kurmaca karakterleri gerçek hayatta kullandığı filmleriyle tanınıyor.

Söyleşide Cohen artık kurmaca karakterlerin gerçek hayata karıştığı filmler çekmeyeceğini de açıkladı. Cohen, çekimlerde çelik yelek giydiğini, birkaç kez tehlike atlattığını, ölümden döndüğünü ama şansının yaver gittiğini söyledi. Cohen aynı tehlikeleri yeniden göze alamayacağını belirtti: “Şans her zaman yanınızda olmaz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü Komedyenden ilginç açıklama: ‘Türkiye gibi... Sonraki Haber >>

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:22:18