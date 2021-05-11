Ünlü Komutan çete lideriyle kanka imiş





Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu ve AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın, “Yeldana Kaharman’ın ölümünde Tolga Ağar’ın bir rolü olmadığını” öne süren Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’le fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ağar ve Çetin’in fotoğraflarının yanı sıra Çetin’in, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘’sağ kolu’’ olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz’la da fotoğrafı ortaya çıktı.





Çetin’le birlikte fotoğrafı ortaya çıkan Selahattin Yılmaz’ın ismi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘’Çete Raporu’’nda da geçiyor.







Çete lideri Yılmaz’ın, Erdoğan’ın dünürü Sadık Albayrak’la da Trabzon’da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.





NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, Kazakistan uyruklu, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman’ın 28 Mart 2019’da Elazığ’da ölü bulunmasına ilişkin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP’li vekil Tolga Ağar’ı suçlayarak şunları söylemişti:

“Tolga Ağar’ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, ‘Tolga Ağar bana tecavüz etti’ diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor.”

Peker’in açıklamalarını yalanlayan Jandarma Genel Komutanlığı ise Yeldana Kaharman’ın jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılmasının da gerçek dışı olduğunu iddia etmişti.

AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın, “Yeldana Kaharman’ın ölümünde Tolga Ağar’ın bir rolü olmadığını” öne süren Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’le fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Tolga Ağar karşısında elleri bağlı duran Çetin’in Metro Turizm’in kaçak sahibi Galip Öztürk ile gasp ve haraç çetesi lideri Selahattin Yılmaz’la da fotoğrafları gündeme geldi.





Çetin'in cinayet suçundan aldığı müebbet hapi cezası Yargıtay tarafından onanınca yurt dışına kaçan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk'le hem makamda, hem Öztürk’ün evinde görüşmesine ilişkin fotoğraflar da yeniden gündem oldu.





SELAHATTİN YILMAZ KİMDİR? Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca hazırlanan çete raporlarında da ‘’çete lideri’’ olarak adı geçen Selahattin Yılmaz, çek-senet tahsilatı, haraç almak, cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ile suçlanıyor ve faaliyet yeri Samsun olarak belirtiliyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu’nun (SAK) 23 Mart 2021’de yapılan toplantısında ele alınan raporda da ismi geçen ‘’Michael’’ lakaplı Yılmaz’ın Türkiye’deki organize suç grupları tablosunda 40 adamıyla yer aldığı belirtildi.

Mafya lideri Alaattin Çakıcı’yla yakın ilişkisi olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’ın, 2000 yılında oğlu Alperen için yaptığı sünnet düğününe Alaattin Çakıcı çiçek göndermiş ve Çakıcı’nın kardeşi Gencay Çakıcı da katılmıştı.

Çakıcı’nın Ocak 2021’de yaptığı Kayseri ziyaretinde kendisini MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’la beraber Selahattin Yılmaz karşılamıştı. Ayrıca, Selahattin Yılmaz’ın oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz, Alattin Çakıcı’nın kendilerini ziyaret ettiği bir başka fotoğrafı da paylaşmıştı.













Yılmaz, son olarak Eylül 2019’da tutuklu bulunduğu Samsun Cezaevi’nden tahliye edilmişti.







ADININ KARIŞTIĞI SUÇLAR

Adı 1990’lı yıllardan bu yana birçok suça karışan Selahattin Yılmaz’ın karıştığı bazı suçlar ise şu şekilde:





Selahattin Yılmaz’ın ismi ilk kez, 1998’de Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın silahlı saldırıya uğraması olayı ile gündeme geldi. Başkan Çapan, İ.S. isimli kişinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralanmıştı. İ.S.’nin, ‘‘İşi yapmamı Michael istedi’’ sözleri üzerine yakalanan Selahattin Yılmaz, Çapan’ı, bir arsa anlaşmazlığı yüzünden vurduğunu itiraf etmişti.





2005 yılında Sahra Operasyonu’nda yakalanan ve 54 kişiyle birlikte insan öldürme, yaralama ve fidye isteme suçlamalarından yargılan Selahattin Yılmaz, 2006’da tahliye edildi.





Trabzon’da 12 Aralık 2008’de, Hasan Akyüz’e ait eve düzenlenen baskında ele geçirilen 9 el bombası, 1 Kalaşnikof marka tüfek ve 420 mermiyle ilgili olarak Kasım 2010’da Hollanda’nın Bergen Opzoom bölgesinde yakalanan çete lideri Selahattin Yılmaz, Türkiye’ye iade edildi. Trabzon’a götürülen Selahattin Yılmaz tutuklandı.





Nisan 2013’te görülen karar duruşmasında mahkeme, Selahattin Yılmaz’o ”9 adet el bombasını bulundurmak, nakletmek ve satmak” suçundan 4 yıl 2’şer ay, ”uzun namlulu silahı satmak” suçundan da 6 yıl 3 ay olmak üzere 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı.





Yılmaz’ın başını çektiği çetenin haraç alamadığı Özyurt Beton ve İnşaat şirketinin sahibi Orhan Özyurt, Aralık 2016’da kurşunlandı.





Çete lideri Yılmaz’ın eski iş ortağı, Şubat 2017’de çete tarafından Adana’dan silah zoruyla kaçırılarak İstanbul’a getirildi, Esenyurt’ta bir evde günlerce işkence gördü.





Tarihi sikke ve tepsiyi Sivas’tan İstanbul’a getirerek tarihi eser kaçakçılarına satmaya çalışan çete mensupları, Mart 2017’de İstanbul ve Sivas polisinin ortaklaşa operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.





Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan ihale ve haraç isteyen çete, Haziran 2017’de belediyeyi basıp saldırı düzenlemeyi planladı. Çetenin planı, belediye binasının girişindeki güvenlik görevlilerince önlendi.





MEHMET AĞAR’IN EL KOYDUĞU MARİNADA OĞLUNUN FOTOĞRAFI ÇIKTI

Yayınladığı videoda ‘ Palmali Holding’in sahibi ve Forbes’in dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine giren Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na da değinerek Mehmet Ağar’a seslenen Sedat Peker, “Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken, seni yanına aldı. İtibar verdi. Para verdi. Ve sen, gidip bazılarıyla anlaşıp, adamı içeri attırdın. Adamın, Bodrum’daki milyar dolarlık yerini aldınız, el koydunuz” diye konuşmuştu.





Selahattin Yılmaz’ın oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz’ın 2016 yılında, Peker’in Ağar için “Adamın, Bodrum’daki milyar dolarlık yerini aldınız, el koydunuz” dediği Palmarina Yalıkavak Marina’da çekilmiş bir fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.





İşte Palmarina’nın ‘’kapalı devre’’ el değiştirmesinin hikayesi…





Avrupa’nın en lüks yat limanlarından biri olarak gösterilen ve Milli Emlak’a ait olan Bodrum Yalıkavak, 49 yıllığına Profilo’nun sahiplerinden Cefi Kamhi’ye kiralanmıştı. Kamhi marinayı 2003’te açtı ancak mali sıkıntıya düştü ve 2011’de Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun şirketi Palmali’ye sattı. Marinayı işleten şirket ise Bodrum Yalıkavak Turizm Ve Yat Limanı’ydı.





Palmali ilk olarak Bodrum siciline kayıtlı bir şube kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Gurbanoğlu’ydu. 9 Mayıs 2014’te Tolga Ağar şubeye müdür olarak atandı. 21 Mayıs 2014 günü Tolga Ağar bu sefer de şubenin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bir yıl sonra da 15 Temmuz 2015 günü, İstanbul merkezdeki olağanüstü genel kurulda ana şirketin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda başkanı oldu. Bu andan itibaren yönetimde Palmali’nin ağırlığı azalırken, Ağar’ların ağırlığı arttı.





16 Ağustos 2018’de Tolga Ağar yetkilerini bırakırken, babası Mehmet Ağar yönetim kuruluna girdi ve bir yıllığına başkan seçildi. 24 Ekim 2018’de yapılan toplantıda ise yönetime yeni isimler dahil oldu ve Mehmet Ağar’ın görevi 2021 yılına kadar uzatıldı.





Böylece Gurbanoğlu’nun zor durumdaki Kamhi’den 2011’de 42 milyon dolara satın aldığı şirket, 2018 itibarıyla el değiştirerek Ağar’ın ve ailesinin hakimiyetine girdi.