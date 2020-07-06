Samanyolu Haber /Medya / Ünlü Kovboy filmlerinin bestecisi Ennio Morricone hayatını kaybetti /06 Temmuz 2020 12:06

Ünlü Kovboy filmlerinin bestecisi Ennio Morricone hayatını kaybetti

Unutulmaz Western filmlerinin dünyaca ünlü bestecisi İtalyan Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.

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Oscarlı müzisyen Morricone Roma'da tedavi gördüğü klinikte gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Morricone’nin birkaç gün önce Roma’daki evinde düşerek uyluk kemiğini kırdığı ve bir süredir tedavi gördüğü belirtilmişti. Ennio Morricone'nin cenaze töreninin aile arasında özel şekilde yapılacağı ifade edildi.

Başbakan Giuseppe Conte, Ennio Morricone'nin ölümüyle ilgili "Şef Ennio Morricone’nin sanatsal dehasını ve onu her zaman minnetle hatırlayacağız. Hayal etmemizi, duygulanmamızı, düşünmemizi sağlayan notaları, müzik ve sinema tarihinde silinmez şekilde kalacak." dedi.

Ennio Morricone kimdir?

Roma’da 1928'de dünyaya gelen Morricone, imza attığı 500’ü aşkın film ve dizi müzikleriyle biliniyordu.

Morricone, sinemada yönetmen Sergio Leone’nin "Western" tarzı 1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, The Bad and The Ugly)", 1968 yapımı "Batıda Kan Var (Once Upon a Time in the West)", 1984 yapımı "Bir zamanlar Amerika (Once Upon a Time in America)" filmleri ve yönetmen Giuseppe Tornatore’nin 1988 yapımı "Cennet Sineması (Nuovo Cinema Paradiso)" filmi gibi pek çok kült filme bestelediği müziklerle adından söz ettirmiş ve birçok ödül kazanmıştı.

Farklı filmlere yaptığı müziklerle pek çok kez Oscar'a da aday olan Morricone, 2007'de Oscar Onur Ödülü, 2016’da yönetmen Quentin Tarantino’nun "The Hateful Eight" filmine bestelediği müzikle de "En İyi Film Müziği" dalında Oscar almıştı.
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