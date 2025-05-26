Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü künefe zincirine hukuksuz nefret operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı /26 Mayıs 2025 10:44

Ünlü künefe zincirine hukuksuz nefret operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı

Hizmet Hareketi gönüllülerini hedef alan nefret operasyonlarının son adresi İzmir merkezli bir künefe zinciri oldu. Soruşturma kapsamında 41 kişi için gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu ileri sürülen kişilere operasyon düzenlendi. Hukuksuz operasyonun hedefinde ise bir künefe zinciri vardı. 

İftiracıların beyanları ve bazı dijital materyallerin incelenmesinin ardından hukuksuz soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. ldi.

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada hakkında gözaltı kararı olan isimlerden 7'sinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü künefe zincirine hukuksuz nefret operasyonu: 41... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:02