Ünlü künefe zincirine hukuksuz nefret operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu ileri sürülen kişilere operasyon düzenlendi. Hukuksuz operasyonun hedefinde ise bir künefe zinciri vardı.





İftiracıların beyanları ve bazı dijital materyallerin incelenmesinin ardından hukuksuz soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. ldi.





İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada hakkında gözaltı kararı olan isimlerden 7'sinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.