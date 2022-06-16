Ünlü kuruluştan uyarı: Türk gazeteciler ayakta kalma mücadelesi veriyor

İngiltere‘de Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü, dünya nüfusunun yarısını kapsayan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 46 ülkedeki dijital haber tüketimi ile ilgili 2022 Dijital Haber Raporu'nu yayınladı.





Yaklaşık 93 bin dijital haber tüketicisi ile yapılan anketin sonuçlarına dayanan raporda, küresel çapta tüketicilerin haberlere ilgisinin azaldığı ve gazetecilik ile toplum arasındaki bağın yıprandığı belirtiliyor.





Rapor, hâlâ gazete, dergi vb. dijital olmayan haber kaynakları kullanımının en fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaygın olduğunu ve ABD'yi bu alanda Japonya, İngiltere ve Fransa'nın izlediğini ortaya koyuyor.





Genel anlamda haberlerden kaçınanların sayısının da arttığı belirtilirken söz konusu 46 ülkede tüketicilerin yüzde 43‘ü, haberlerden uzak durmalarının en önemli sebebi olarak çok fazla siyasi ve Covid-19 haberine maruz kalmayı gösteriyor. Yüzde 36'lık bir kesim haberlerin kendini olumsuz etkilediği için uzak durmayı tercih ettiğini dile getirirken yüzde 29'luk bir grup haberlerin güvenilmez ya da taraflı olduğunu düşünüyor.





Türkiye'de gazetecilik ekonomik baskı altında

2022 Dijital Haber Raporu'nun Türkiye başlığı altında kaleme alınan en dikkat çekici noktalardan biri, Türkiye'de "yüksek enflasyon, zorlu siyasi koşullar ve ticari baskılar" nedeniyle bağımsız gazetecilerin mali güvenliklerinin "giderek daha fazla endişe verici" boyutlara ulaştığı yönündeki ifade.





Raporda, Türk lirasının geçen yıl ABD doları karşısında yüzde 50 oranında değer kaybettiği ve düşen gelirlerle artan kağıt maliyetleri sebebiyle çok sayıda gazetenin ayakta kalma mücadelesi verdiği vurgulanıyor.





Hükümet karşıtı ve alternatif medyanın, ekonomik krize karşı hükümet yanlısı medyaya göre daha savunmasız olduğu da yer alırken, buna neden olarak devlet kurumlarının neredeyse yalnızca hükümete yakın yayın organlarına reklam vermesi ve Fox TV Haber, Tele 1 ve Halk TV gibi AKP hükümetini eleştiren yayın kuruluşlarının RTÜK tarafından defalarca para cezasına çarptırılması gösteriliyor.



