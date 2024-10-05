Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü markada skandal! Ürünlerinde domuz eti tespit edildi /05 Ekim 2024 14:57

Ünlü markada skandal! Ürünlerinde domuz eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların listesini uzun bir aradan sonra tekrar yayımladı. Listede ürünlerinde 'domuz eti' bulunduğu tespit edilen bir et firmasının isminin son anda çıkarıldığı iddia edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların listesini uzun bir aradan sonra yeniden güncelledi. Bu liste, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı ve 56 farklı üründe sağlık açısından tehlike oluşturabilecek bozulmalar ve değişiklikler tespit edildi.

Öte yandan taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen 463 ürün de açıklandı. Bu durum, birçok firmanın karıştığı skandalların ortaya çıkmasına neden olarak toplumda büyük bir şaşkınlık ve tepki yarattı.

Vatandaşlar, bu listenin aynı zamanda yetkili kurumların denetim eksikliğini gözler önüne serdiğini belirterek, market raflarında buldukları her ürüne kuşkuyla yaklaşmaya başladıklarını ifade ediyor. Tarımdan Haber sitesi yazarı Sadettin İnan, konuyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

DOMUZ ETİ LİSTEYE ALINMADI

Gazeteci Sadettin İnan köşesinde şu ifadelere yer verdi:

“Son olarak şunu da belirteyim, yakın bir zamanda Türkiye’de yaygın şube ağı bulunan bir et firmasının ürünlerinde Bakanlık domuz eti tespit etmişti. Ancak bu firma mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı için Bakanlığın yayınladığı ifşa listesinde bu firmanın ismi yer almadı! Eğer bu firmanın ismi yayınlanmış olsaydı bugün zaten yer yerinden oynayacaktı!”
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