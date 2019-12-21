Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü markaya kayyım atandı /21 Aralık 2019 11:14

Ünlü markaya kayyım atandı

Balıkesir Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek'in Yörsan'a kayyım olarak atandığı bildirildi.

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Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Yörsan'ın iflas kararının beklendiği bir dönemde dilekçe sunulması üzerine mahkeme heyetince iflas erteleme kararının verildiği ve Şimşek'in bu şirkete kayyım atandığı belirtildi.  

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yörsan'ın mahkemeden iflas istemesinin, üreticilerin, süt tedarikçisi firmaların ve işçilerin mağduriyet yaşayacak olması üzerine, Şimşek'in iflas sürecinin her kesimi zor durumda bırakacağını göz önüne alarak mahkemeye sunduğu raporlar, erteleme kararının alınmasında etkili olmuştur. Şimşek, üretici temsilcisi birliklerinin talebi doğrultusunda da mahkeme başkanı tarafından kayyum olarak atanmıştır".

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, konkordato verildiği günden itibaren üretici temsilcisi olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. 

Üreticilerin yüksek miktarda alacaklarının bulunduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin ve süt tedarikinde bulunanların mağdur olmaması için buradayız. Biz işin içinden gelen, sütü bilen insanlarız. Mahkeme heyetine hukukçularımız tarafından sunulan dilekçede şunlar yer alıyor; Yörsan fabrikasının faaliyete geçmesi için gereken ham maddeyi karşılayabiliriz. Fakat yürütülen mali sürecin şeffaf bir yönetim anlayışıyla, bu işin paydaşları her kesimin sürece dahil edilmesi gerekir. Bu koşullar sağlanırsa biz süt birlikleri olarak, bu değerin kaybolmaması için zaten taşın altında olan elimiz yerine tüm gövdemizi koymaya dün olduğu gibi bugünde hazırız".
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