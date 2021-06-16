Ünlü market zinciri medya sektörüne girdi

Türkiye'nin ünlü market zinciri Migros, medya işine de el attı. Şirket, 1.500.000 TL kuruluş sermayesiyle Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı bir medya şirketi kurduğunu KAP'a bildirdi.





Migros, Mimeda Medya Platform unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verdi.





Migros’un yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olan Mimeda Medya Platform’un nakden ödenecek kuruluş sermayesi 1,5 milyon lira olacak.





Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş. (IS:MGROS)'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır" ifadelerine yer verildi.