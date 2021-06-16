Samanyolu Haber /Medya / Ünlü market zinciri medya sektörüne girdi /16 Haziran 2021 21:32

Ünlü market zinciri medya sektörüne girdi

Türkiye'deki ünlü market zinciri Migros'un Mimeda Medya Platform A.Ş. adında bir şirket kurarak medya sektörüne girdiği açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin ünlü market zinciri Migros, medya işine de el attı. Şirket, 1.500.000 TL kuruluş sermayesiyle Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı bir medya şirketi kurduğunu KAP'a bildirdi.

Migros, Mimeda Medya Platform unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verdi.

Migros’un yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olan Mimeda Medya Platform’un nakden ödenecek kuruluş sermayesi 1,5 milyon lira olacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş. (IS:MGROS)'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü market zinciri medya sektörüne girdi Sonraki Haber >>

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:59