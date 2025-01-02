Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü mesajlaşma uygulaması da artık Türkiye'de yasak! /02 Ocak 2025 10:50

Ünlü mesajlaşma uygulaması da artık Türkiye'de yasak!

Ünlü mesajlaşma uygulaması olan ve çok sayıda insanın telefonunda kullandığı uygulamalardan biri olan Tango, mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime kapatıldı.

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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren sosyal medya platformu Tango, Türkiye’de erişime kapatıldı. Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirilen uygulama, mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi özellikleriyle tanınıyordu.

Engelliweb’in paylaştığı bilgilere göre, platformun resmi alan adı olan ‘tango.me’, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Kararın gerekçesiyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmazken, Tango kullanıcıları uygulamaya Türkiye’den erişim sağlayamıyor. Platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.


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